135700 دينار حصيلة تبرعات “فزعة أهل”

عمان – الغد – حصدت حملة فزعة اهل التي أطلقتها نقابة المهندسين الاردنيين عبر أثير اذاعة حسنى اف ام، 135700 دينار، رصدت لصالح ترميم بيوت الاسر العفيفة في الأردن.

وقال نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي في بيان اليوم الأربعاء، إن الشعب الأردني أثبت روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية تجاه اشقائه من الاسر العفيفة، مبينا أنه ضرب مثالا رائعا في الطيب والكرم عبر تفاعله الايجابي مع الحملة.

وقدم سمارة شكره الى جميع المؤسسات والشركات والمدارس المختلفة وأبناء الوطن الذين ساهموا بالتبرع لصالح الحملة ماديا ومعنويا، مؤكدا أن اي تبرع تقدمت به اي جهة سيكون سببا في ترميم بيت من بيوت الاسر العفيفة.

وتنوعت اشكال التبرعات لصالح الحملة، بين النقدية والعينية، فقد تبرعت سيدة من محافظة جرش بقطعة أرض بقيمة 15 الف دينار لصالح الحملة، إضافة إلى تبرعات سخية من اطفال بفئات عمرية مختلفة.

وأشار سمارة إلى لفتة مميزة قام بها موظفو نقابة المهندسين الذين جمعوا 5275 دينارا كصدقة جارية عن روح زميلهم محمد الحمارشة الذي توفاه الله قبل شهور، مقدما شكره لجميع الموظفين على تلك المبادرة.

وقال عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، الدكتور بشار الطراونة، إن حملة فزعة اهل التي اطلقتها نقابة المهندسين هي حملة وطنية تأتي ضمن نشاطات صندوق المسؤولية الاجتماعية لترميم وصيانة منازل الاسر العفيفة في الاردن بالتعاون والتنسيق مع فروع النقابة في المحافظات المختلفة.

وأشاد الدكتور الطراونة بالجهود التي بذلتها المؤسسات والشركات وابناء الوطن في دعم الحملة، مبينا ان للنقابة آلية واضحة في اختيار منازل الاسر بناء على دراسات اجتماعية مختلفة، كما ستتم الاستفادة من خبرات الزملاء المهندسين والمهندسات في اعمال الصيانة والترميم لتلك المنازل.

بدوره، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للحملة المهندس معتز الشوارب، أن الجهود العظيمة التي قدمها ابناء الوطن ما هي الا دليل على حبهم وانتمائهم لاشقائهم من الاسر العفيفة، مبينا أن وحدة الصفوف التي شهدتها فعاليات اليوم المفتوح تعطي مزيدا من الأمل لترميم المزيد من منازل الاسر العفيفة في الأردن، إضافة إلى كونها استفزت مشاعر العديد من المواطنين للتبرع لصالح الحملة.

يذكر أن شركة العلاونة للصرافة ستستقبل التبرعات لصالح الحملة حتى يوم غد الخميس، إضافة إلى أن جمع التبرعات لصالح الحملة مستمر طوال العام عبر صناديق النقابة المختلفة، وعبر الحساب البنكي رقم 25145 فرع البنك الاسلامي الاردني في الشميساني.