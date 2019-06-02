136 منشأة غذائية إلى الإدعاء العام في رمضان

محمود الطراونة

عمان- نفذت فرق الرقابة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يوم امس على جميع القطاعات الغذائية نحو 8916 جولة تفتيشية بنسبة زيادة 20% عن الأعوام السابقة.

وقال مدير فرع عمان الدكتور موسى العبادي في تصريحات لـ”الغد” اليوم الاحد، إن الحملة اسفرت عن اغلاق 41 مؤسسة غذائية مختلفة لوجود سلبيات حرجة، وايقاف 234 منشأة غذائية عن العمل بشكل جزئي لوجود سلبيات متوسطة الخطورة في بعض اجزاء المؤسسات الغذائية.

وأضاف ان الحملة اسفرت ايضا عن اتلاف مواد غذائية صلبة تمثلت في لحوم واسماك معروضه في ثلاجات درجة حرارتها اعلى من الحد المطلوب لحفظ هذه المواد، وكذلك معلبات وشوكولاته معروضة على الارصفة وخارج الاماكن المعدة لحفظها، واخرى منتهية الصلاحية بلغت 116 439 الف كيلوا غرام وبنسبة اقل من 1% من المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محليا، واتلاف 17397 الف لترا من العصائر المعروضة على الارصفة وفي الطرق العامة.

وبيّن العبادي ان الجولات التفتيشية اسفرت عن توجيه 4421 انذارا لمؤسسات غذائية بسبب وجود سلبيات منخفظة الخطورة، كما تم تحويل 136 منشأة غذائية للادعاء العام لارتكابها مخالفات صحية تتمثل بعدم توفير الترخيص الصحي والمهني وتداولهم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وكذلك عرض مواد غذائية خارج الاماكن المخصصة لها.

واوضح انه تم سحب 461 عينة غذائية مختلفة للتأكد من صلاحية جميع المواد الغذائية ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية بحسب برنامج الرصد الذي اعدته المؤسسة لهذه الغاية، بالاضافة الى توزيع بروشورات توعية وتثقيف على جميع المؤسسات الغذائية والمدارس ودور رعاية الايتام والمسنين وصلت الى نحو 15 الف بروشور.

وبحسب العبادي فإن تقيد اصحاب العلاقة بالاشتراطات الصحية وبرامج الرقابة الذاتية التي اعتمدتها المؤسسة من قبل اصحاب العلاقة حصد تراجع بنسبة بلغت 30% للايقاف والاغلاق عن الاعوام السابقة.