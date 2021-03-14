137 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

عمان – أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 137399 شخصاً، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 48362 شخصاً، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة لغاية اليوم الأحد.

وكانت خلية الأزمة، أكدت في وقت سابق اليوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا تخطى حاجز النصف مليون شخص، حيث بلغ 504193 شخصاً.