138 ألف دينار مساعدات من أوقاف إربد الثانية لأسر عفيفة وعمال مياومة

إربد – قال مدير مديرية أوقاف إربد الثانية، الدكتور رائد جروان، إنه تم توزيع 138140 دينارا مساعدات نقدية على الأسر العفيفة والفقراء والمحتاجين والمتعطلين عن العمل من عمال المياومة، وذلك في إطار خطة وزارة الاوقاف للتخفيف من آثار أزمة كورونا.

دينارا .

وبين أن المديرية أوصلت مساعدات نقدية بقيمة 25300 دينار مقدمة من صندوق الزكاة ومن رصيد لجان الزكاة التابعة للمديرية على عدد من الأسر العفيفة وعمال المياومة المتعطلين عن العمل.

كما تم كذلك، وفق جروان، توزيع 3437 طردا غذائيا بقيمة 112840 دينارا، موضحا أن 4193 أسرة عفيفة استفادت من هذه المساعدات.

ولفت جروان إلى أنه تم وجيه العاملين في لجان الزكاة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أكبر شريحه من المتعطلين عن العمل للتخفيف عليهم قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية ومن المؤمل أن يساهم ذلك بتوسيع شريحة المستفيدين من هذه المساعدات.

بترا