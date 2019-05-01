138 ألف سائح زاروا البترا في نيسان

حسين كريشان

البترا- اعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن ارتفاع عدد زوار مدينة البترا الأثرية من الأجانب خلال شهر نيسان الماضي بنسبة زيادة بلغت 38 % مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب الاحصائية الصادرة عن إقليم البترا فقد بلغ عدد زوار البترا للشهر الماضي 138110 زائر من مختلف جنسيات العالم، حيث بلغ عدد الزوار الأجانب 119078 زائر أجنبي بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 17247 زائر عربي وأردني والرحلات الطلابية 1785 زائر ليشكل شهر نيسان أعلى رقم سياح للبترا في تاريخ البترا السياحي.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات أن مدينة البترا شهدت حركة سياحية نشطة ونشاطاً سياحياً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفعت نسبة زيادة زوار مدينة البترا خلال الثلث الأول من العام الحالي من الأجانب بنسبة 47 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة مقدارها 108821 زائر.

وبلغ المجموع الكلي لزوار مدينة البترا خلال الثلث الأول 377385 زائر من مختلف الجنسيات مقارنة مع 292334 للثلث الأول من العام الماضي بزيادة بلغت 85051 زائر.

وأضاف الفرجات أن الحركة السياحية النشطة التي تشهدها المنطقة تدعو إلى استحداث مشاريع استثمارية تهدف إلى زيادة مدة إقامة السائح، وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في لواء البترا بالإضافة إلى النهوض بالبنية التحتية بما يخدم زوار مدينة البترا وأبناء المجتمع المحلي على حد سواء.

وأشار الفرجات إلى أن الجهود المبذولة والتشاركية بين جميع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية في لواء البترا من شأنها إعطاء البترا مكانتها المناسبة في سوق السياحة العالمي.

وأضاف الفرجات أن السلطة شريكه مع أبناء المجمتع المحلي والجهات ذات العلاقة للحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي وتسعى للارتقاء بمستوى الخدمات والحد من المخالفات في العملية السياحية والعمل على توزيع المكاسب الاقتصادية لتعود بالنفع على شرائح المجتمع كافة وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء.

وبحسب الفرجات أن السلطة تعمل مع الحكومة من اجل رفع موازنة البترا في الأعوام القادمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية للارتقاء في البنية التحتية والفوقية والتي تخدم السائح والمواطن على حد سواء كما ستقوم بإعادة هندسة العمل السياحي داخل الموقع الأثري وخارجه لتخفيف الضغط على الموقع وتحسين تجربة السائح داخل وخارج الموقع وتعظيم استفادة المجتمعات المحلية من السياحة وبالتالي الاقتصاد الوطني.

وكانت مدينة البترا قد سجلت أيضاً رقماً قياسياً جديداً في أعداد الزوار ليوم واحد حيث زارها 9133 لأول مرة في تاريخها السياحي ليعطي مؤشراً لزيادة الطلب على مدينة البترا كوجهة سياحة عالمية.