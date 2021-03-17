138 ألف طالب بالصف الرابع يخضعون لاختبار وطني

عمان- تُجري وزارة التربية والتعليم الأربعاء، اختباراً وطنيّاً إلكترونيّاً لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الرابع، على منصة “درسك” من الساعة التاسعة صباحاً، ولغاية الساعة الرابعة عصراً، علمًا بأن مدة الاختبار ساعة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان لـ”المملكة” إن الاختبار يشمل جميع طلبة الصف الرابع الأساسي في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية والبالغ عددهم 138 ألف طالب وطالبة، حيث يتقدم نصف الطلبة لمبحث اللغة العربية والنصف الآخر لمبحث الرياضيات ويتم اختيارهم عشوائياً.

وأضاف القرعان أن الاختبار يهدف إلى قياس مدى امتلاك الطلبة لمهارات التعلم لمبحثي اللغة العربية والرياضيات ومستوى أداء الطلبة على هذه المهارات، وقياس الفاقد التعليمي، علمًا بأن هذا الاختبار يطبق على طلبة الصف الثالث الأساسي في كل عام إلا أن ظروف الجائحة حالت دون تنفيذه في موعده المحدد، ولذلك ارتأت لجنة الاختبارات تطبيقه هذا العام على طلبة الصف الرابع الأساسي.

“يشمل الاختبار جميع المحاور والمهارات لمبحثي اللغة العربية والرياضيات المرتبطين بمنهاج الصف الثالث الأساسي” بحسب القرعان. – (المملكة)