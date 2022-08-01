139 % ارتفاع الأرباح نصف السنوية لشركات بورصة عمان

زوّد بورصة عمّان ما نسبته 96% من الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 168 شركة، بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2022/06/30 ضمن المهلة المحددة في التعليمات لاستلام البيانات المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2022 من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، بحسب ما قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي.

وأشار الوظائفي إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2022 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية قد شهدت تحسناً كبيراً، إذ بلغت 1275.1 مليون دينار مقارنة مع 532.8 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021، أي بارتفاع نسبته 139.3%.

علماً أن الأرباح بعد الضريبة لهذه الشركات قد بلغت 1286 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 518.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021، أي بارتفاع نسبته 148%.

كما بلغت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات 1720.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 750.6 مليون دينار للنصف الأول من عام 2021، أي بارتفاع نسبته 129.2%.

أما من الناحية القطاعية، فقد كان قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً في أرباحه بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة بنسبة بلغت 394.6%، يليه قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 284.9%، وأخيراً القطاع المالي بارتفاع نسبته 35.8%.

وقال الوظائفي إن هذه النتائج تدعو إلى التفاؤل بتحسن أداء الشركات والوضع الاقتصادي العام في ظل تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتي من أهمها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من عام 2022 بنسبة 52.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وأضاف أنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً أن البورصة عمّمت البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف سنوية).

وأوضح أنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة فيلادلفيا للتأمين وشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين والشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية وشركة السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة) وشركة البطاقات العالمية وشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية وشركة المقايضة للنقل والاستثمار، وذلك لعدم تزويدهم البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة، إضافة إلى البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 2022/06/30، علماً أنه يجري التداول بأسهم هذه الشركات من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.