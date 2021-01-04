139 مدرسة خاصة تقدمت للاستفادة من برنامج استدامة

عمان-الغد- وصل عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة (15%) على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021، إلى 139 مقابل استفادتها من برنامج استدامة.

وقدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان الإثنين استفادة نحو (60) ألف طالب وطالبة من هذا الخصم، لجميع الطلبة فيها وبغض النظر عن أية خصومات سابقة تم تقديمها.

ولمعرفة تلك المدارس والحصول على الخصم تدعو المؤسسة أولياء أمور الطلبة الدخول على الرابط التالي:

https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/

ونوهت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أنه في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، يرجى إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.