14 أمراً عليكِ معرفته قبل الذهاب لشراء فستان زفاف 

وجدتِ شريك عمركِ، حدّدتما تاريخ الزفاف وبدأتِ بالتحضيرات ليومكِ الكبير!

ها قد أتت اللحظة التي تنتظرينها منذ صغركِ: إيجاد فستان زفاف جميل، عصري ويحاكي شخصيّتكِ.

لتحقيق هذا الحلم، لا بدّ من أن تبدئي برحلة التسوّق عن فستان الزفاف الذي يعكس ستايلكِ من دون شكّ.

لكن قبل الذهاب برحلة التسوّق، عليكِ أن تعرفي أمور محدّدة لكي تسهّلي عملية إيجاد فستان الأحلام والحصول عليه بأسرع وقت ممكن. فما هي هذه الأمور بحسب مجلة جمالك؟

1- احجزي موعد.. فهذه الخطوة ضروريّة

قبل الذهاب إلى متجر فساتين الأعراس، احرصي على حجز موعد سواء كان أون لاين أم عبر اتّصال هاتفي.

أوّلاً، هذه الخطوة ضرورية كي تضمني اهتمام كامل من قبل البائعة التي ستساعدكِ في إيجاد الفستان الأنسب لكِ.

ثانياً، أغلب متاجر فساتين الزفاف تحتاج إلى موعد مسبق لزيارتها.

2- كلّما كان الموعد قريبا، كلّما كان أفضل

عمليّة البحث عن فستان الزفاف يجب أن تبدأ قبل 6 أو 8 أشهر من الزفاف.

لا تؤجلي أبداً موعد شرائه مهما كانت الظروف، إذ أنّ الوقت يمرّ من دون أن تشعري به.

من المفضّل أنّ تذهبي في أيّام عطلتكِ حتى تتمكّني من اختيار الأفضل براحة ومن دون عجلة.

3- حاولي التسوّق في أيّام الأسبوع

لتفادي الشعور بتوتّر التسوّق والضغط، احرصي على حجز موعد في أيّام الأسبوع وليس خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ أنّه وخلال هذه الفترة تكون متاجر فساتين الأعراس مكتظّة بشكلٍ لافت بالعرائس المستقبليّات.

4- قومي بأبحاث مكثّفة لمعرفة موديلات فساتين الزفاف الرائجة

قبل الذهاب لشراء فستان الزفاف، عليكِ أن تعلمي ما هي آخر الموديلات الرائجة لتختاري تصميم يجعلكِ تبدين على آخر موضة.

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5- اعرفي الجواب على: “أي فستان زفاف يليق بشكل جسمي؟”

إلى جانب معرفة موديلات فساتين زفاف الرائجة، عليكِ أن تعلمي أيضاً ما هي الفساتين التي تليق بكِ بحسب شكل جسمكِ.

فإنّ التزوّد بهذه التفاصيل قبل الذهاب لشراء فستان العروس سيسهّل عليكِ عملية إيجاد فستان الأحلام بطريقة سريعة، ليضمن لكِ لوك ناجح 100% في يومكِ الكبير.

6- تعرّفي على مختلف أنواع قماش فستان الزفاف

من التول، الدانتيل، التفته، وغيرها… عليكِ أن تتعرّفي على كافّة أنواع قماش فستان الزفاف لتختاري من بينها النوع الذي يعجبكِ وتسوّق فستان زفاف مصنوع منه.

قماش التول هو ذلك الذي يتميّز بنوعيّته المرنة والتي تنسدل، فيليق حتماً بكِ إن كنتِ صاحبة ستايل رومانسي.

أمّا التفته فهو متين وغير منسدل، يكون لامعاً وناعماً، والدانتيل هو قماش حساس ورقيق يمنحكِ الأنوثة والرقي.

7- فكّري بالميزانية وحدّديها

قبل الذهاب لشراء فستان الزفاف، عليكِ أن تضعي سعر محدّد خاص بالتصميم الذي ستشترينه، هكذا ستسهّلين على مَن يساعدكِ وعلى نفسكِ عمليّة الإختيار.

فالذهاب إلى متجر فساتين الزفاف من دون تحديد الميزانية سيوقعكِ أنتِ والبائعة في حيرة من أمركما، كما سيتسبّب بمشاكل أنتِ بغنى عنها كالإعجاب بفستان باهظ الثمن وعدم القدرة لشرائه.

8- حدّدي مَن ستصطحبين معكِ

من الأخطاء التي ترتكبينها كعروس مستقبلية هي إحضار جميع أفراد عائلتكِ وصديقاتكِ لشراء الفستان، فتتضارب الأراء بينهنّ سيوقعك في حيرة من أمركِ.

لذا، اصطحبي معكِ 3 من أقرب الناس إليكِ اللواتي يعرفنَ ذوقكِ وشخصيتكِ ممّا يسهّل لكِ عمليّة الإختيار أكثر.

9- كوني أكثر انفتاحاً

ليس كلّ ما تحلمين به سيتحقّق في يوم زفافكِ، خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع الفستان.

قبل الذهاب في رحلة التسوق لفستان الزفاف، عليكِ أن تقتنعي بأنّه وفي حال لم تجدي ما تمنيته فعلاً، عليكِ أن تكوني أكثر انفتاحاً وتفكّري في شكل آخر للتصميم، مَن يدري قد تجدين فستاناً أجمل ممّا توقعتِ!

10- عليكِ أن تختاري فستانا يناسب مقاسكِ

لا تشتري الفستان بمقاس أصغر أو أكبر من مقاسكِ، بل اختاري ما هو المناسب لجسمكِ الحالي أثناء التسوّق.

من الطبيعيّ أن يتغيّر شكل جسمكِ لحين موعد الزفاف، سواء قمتِ بخسارة أم اكتساب الوزن، لذا قومي بتجربة الفستان قبل أسبوعين من زفافكِ حتى تتمكّني من إجراء التعديلات.

11- اختاري فستان العروس الذي ستُغرمين به

قبل الذهاب لتسوّق فستان العروس، عليكِ أن تعلمي جيّداً أن الفستان الذي ستُغرمين به، هو التصميم الذي عليكِ أن تتسوّقه.

بالرغم من أنّه قد تقتنعين بفستان ما وتجدينه جميلاً، لكن هذا الأمر ليس كافياً لأن يكون التصميم الأنسب لكِ.

12- خذي في عين الاعتبار أجواء حفل الزفاف

عند التسوّق لفستان الزفاف، عليكِ أن تأخذي في عين الاعتبار أجواء حفل الزفاف لاختيار التصميم الأنسب لها.

إن كنتِ تخطّطين لحفل صغير، فالجأي إلى فستان زفاف ناعم ومنسدل، بعيداً عن التصاميم المنفوشة للغاية.

أمّا إن كنتِ تريدين إقامة حفل زفاف كبير، فاختاري تصميما يتميّز بقصّته المنفوشة وستايله الفخم.

13- الكثير من الحركة والرقص في يومكِ الكبير؟ فكّري بهذا الموضوع

قبل الذهاب لتسوّق فستان الزفاف، عليكِ أن تفكّري ما إذا كان حفل زفافكِ سيتضمّن الكثير من الرقص والحركة، لتختاري بالتالي فستان عرس يؤمّن لكِ كل الراحة، ويساعدكِ في التحرّك بسهولة.

14- سيكون عليكِ توقيع عقد

من بين الأمور التي عليكِ معرفتها قبل الذهاب لتسوّق فستان الزفاف، هو أنّه عليكِ توقيع عقد عند إيجاد فستان الأحلام وبخاصّةٍ إن كنتِ تريدين أن تستأجريه.

فالعقد ينصّ على قواعد تضمن حقوق المتاجر وأبرز الخطوات التي على العروس القيام بها في حال تلف الفستان أو ما شابه.

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