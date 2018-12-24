العرب والعالمعربي

14 جريحا جراء اعتداء الاحتلال على تظاهرة بغزة

منذ 1 ساعة
مسعفون يحملون جريحا أصيب بالمواجهات مع الاحتلال في غزة (ارشيفية)

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غزة- أصيب 14 مواطناً بجراح اليوم الاثنين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في المسير البحري الـ 21 لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن المسير البحري انطلق من منطقة “الواحة” على شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بمشاركة 25 قاربًا، ومساندة حراك برّيّ في المنطقة ذاتها بمشاركة الآلاف من المواطنين شمالي القطاع، قرب السياج الفاصل.
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 14 مواطناً أصيبوا بجراح جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين.- (بترا)

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