14 عاما على انطلاق اذاعة حياة اف ام

عمان – احتفلت اذاعة حياة اف ام الخميس، بمرور 14 عاما على انطلاقتها التي تصادف اليوم الجمعة.

وأطلقت الاذاعة بمناسبة ذكرى انطلاقتها شعار “من عمان نبض القدس”.

وقال المهندس موسى الساكت المؤسس ورئيس هيئة المديرين في الإذاعة إن الشعار الذي رفعته الاذاعة لهذا العام يأتي وسط تهديدات تمر بها مدينة القدس، ويؤكد دعم الاذاعة المطلق ووقوفها خلف الوصاية الهاشمية على القدس المحتلة.

واضاف أن الاذاعة تهتم من خلال تغطياتها الاخبارية وبرامجها الهادفة إلى نقل الواقع من المدينة المحتلة.

وبين أن الاذاعة أطلقت أوبريت بعنوان من “عمان نبض القدس”، وذلك احتفالا بالانطلاقة الرابعة عشر.

واوضح المهندس الساكت أن حياة اف ام بدأت كفكرة وطموح، لكنها تحولت عبر سنوات طويلة بعد أن انطلق بثها الرسمي يوم 14/2/2006 الى مدرسة إعلامية ناهضة.

وتابع: ها هي حياة اف ام قد أتمت عامها الـ 14 في سماء الإعلام الأردني الهادف، مشيرا الى سعيها لنشر الخير والكلمة الطيبة فيما تبث تحت شعارها الذي أطلقته لنفسها منذ انطلاقتها، لحياة طيبة.

وشدد على أن الاذاعة تبنت الاعلام المجتمعي الهادف من خلال برامج وخدمات إبداعية مميزة عالية الجودة، مشيرا الى انها نجحت في رفع مستوى الوعي في المجالات الدينية والاجتماعية، والاقتصادية، والتكنولوجية، والبيئية، والقانونية، والسياسية.

وأشار الى أن رؤية الاذاعة تتمثل في الريادة والتميز في الإعلام الهادف المسموع بأفكار إبداعية وبرامج ابتكارية عالية الجودة، وبما يحقق الحياة الطيبة.

وأكد أن الاذاعة عملت على نشر أثيرها عبر توسيع بث ليشمل إضافة لعمان محافظات عدة، مشيرا الى تبث الاذاعة أكثر من 30 برنامجا مباشرا ومسجلا ومنوعا على مدار الساعة ليشملوا كل مجالات الحياة بطابع ملتزم وهادف.

وتبث الاذاعة في محافظة العاصمة وايضا الزرقاء على تردد 104.7 والبلقاء والسلط 101.1 وإربد 106.5 والعقبة 102.7 كذلك البث من خلال القمر الصناعي نايلسات على تردد 10930 الاستقطاب الافقي، اضافة الى لموقع الإلكتروني وتطبيق حياة اف ام على الأجهزة الذكية، لتصل بذلك لملايين المستمعين حول العالم. كما وفرت حياة اف ام خدمة البث التلفزيون على صفحتها على الفيسبوك كتجربة رائدة في المجال الالكتروني في الاردن وفي الوطن العربي.