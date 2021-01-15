14 وفاة و808 إصابات جديدة بكورونا في أقل حصيلة منذ أكثر من 3 أشهر

عمان- الغد- سجلت في الأردن اليوم الجمعة، 14 وفاة و(808) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (405) في محافظة العاصمة عمّان.

– (210) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.

– (47) في محافظة الزرقاء.

– (45) في محافظة المفرق.

– (29) في محافظة البلقاء.

– (21) في محافظة جرش.

– (16) في محافظة مأدبا.

– (14) في محافظة الطفيلة.

– (11) في محافظة العقبة.

– (6) في محافظة معان، منها (3) في البترا.

– (3) في محافظة عجلون.

– (1) في محافظة الكرك.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (312,851) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (13,025) حالة.

– سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4121) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (64) حالة، فيما غادرت (42) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (470) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (374) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (158) بنسبة إشغال (16%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (82) بنسبة إشغال (8%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (903) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (295,705) حالات.

– تمّ إجراء (19,541) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,534,673) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (4.13%).