14.5 مليار دينار الناتج المحلي خلال 6 أشهر

عمان – أظهر تقرير احصائي اعدته غرفة تجارة عمان عن ابرز المؤشرات الاساسية للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام 2019 تحسنا في معظم المؤشرات مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.

ووفقا للتقرير بلغ الناتج المحلي الاجمالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019 ما قيمته 14.5 مليار دينار مقارنة مع 13.9 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2018.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة 1.8 % مقابل

2.1 % للفترة نفسها من العام الماضي 2018 بانخفاض نسبته 14.3 %.

وبين التقرير ان قيمة الصادرات الوطنية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 2.3 مليار دينار مقارنة مع 2.1 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 9.5 %.

ووفقا للتقرير بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها خلال النصف الأول الماضي من العام الحالي نحو 430 مليون دينار مقابل 408 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.4 %.

وحسب التقرير بلغت قيمة المستوردات خلال النصف الأول من العام الحالي 6.6 مليار دينار مقابل 6.9 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2018 بانخفاض نسبته 4.3 %.

واوضح التقرير ان قيمة المنح الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 103 ملايين دينار مقابل 78 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.7 %.

وبين التقرير ان اجمالي الإيرادات والمنح الخارجية بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 3.5 مليار دينار مقابل 3.3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع

نسبته 6.1 %.

وحسب التقرير بلغ اجمالي الانفاق خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 4.2 مليار دينار مقابل 4.1 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.4 %.

وأشار التقرير إلى أن اجمالي المديونية العامة بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 29.5 مليار دينار مقابل 28.3 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 4.2 %.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 88 مليون دينار مقابل 61 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 43.3 %.

وحسب التقرير وصلت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 20 مليار دينار مقابل نحو 21 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 7.9 %.

وبين التقرير ان اجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 821 مليون دينار مقابل 791 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.8 %.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 530 مليون دينار مقابل 476 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 11.3 %.

وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة لقطاع التجارة العامة والخدمات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي ما قيمته نحو 14 مليار دينار مقابل 13.1 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 3.8 %.

ووفقا للتقرير بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي 668 مليون دينار مقابل 781 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض 14.5 %.

وحسب التقرير بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام الحالي ما مجموعه 534.3 مليون سهم مقابل 604 ملايين سهم للفترة نفسها من العام الماضي مليون بانخفاض نسبته 11.5 %.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 192 شركة مقابل 194 شركة للفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض نسبته 1 %.-(بترا)