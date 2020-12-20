140 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال مصابون بكورونا

رام الله – قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، اليوم الأحد، ان 140 اسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال مصابون بفيروس كورونا.

واشار عبد ربه في بيان، الى ان مصلحة سجون الاحتلال أغلقت قسم 18 في سجن النقب للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بكورونا.

وطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته الأخلاقية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية تجاه حياة وصحة الأسرى، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

بترا