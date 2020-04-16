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140 عينة عشوائية سلبية في البادية الشمالية الشرقية

منذ 35 دقيقة

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المفرق – أعلن مدير الشؤون الصحية في محافظة المفرق الدكتور هاني عليمات، سلبية نتائج عينات الفحوصات المخبرية التي اجرتها فرق التقصي الوبائي في لواء البادية الشمالية الشرقية اليوم الخميس لـ140 عينة عشوائية لفيروس كورونا.
وقال إن العينات العشوائية شملت اصحاب محال تجارية ومحال دواجن بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة والتأكد من الوضع الوبائي في المحافظة.
واكد عليمات ان فرق التقصي الوبائي ستواصل عملها الاحد المقبل في لواء الرويشد والصفاوي.
وكانت فرق التقصي الوبائي تعاملت خلال اليومين الماضيين مع 245 عينة عشوائية في لواءي قصبة المفرق والبادية الغربية لفحص فيروس كورونا.
بترا

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