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140 مليون دولار من صندوق النقد للأردن نهاية آذار المقبل

منذ 15 دقيقة
وزير المالية محمد العسعس
وزير المالية محمد العسعس

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عمان – بحث وزير المالية الدكتور محمد العسعس مع مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، علاقات المملكة مع الصندوق وسبل تطويرها لخدمة الأهداف الاقتصادية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.

كما بحث العسعس البرنامج الاقتصادي الجديد الذي وقعته المملكة مع الصندوق، لمدة 4 سنوات وبمخصصات مالية تقدر بنحو 3ر1 مليار دولار ويهدف لمعالجة متطلبات الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.

ونشرت كريستالينا جورجيفا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو لتصريحات مشتركة مع وزير المالية العسعس.

وقال العسعس في التصريحات، إن البرنامج يهدف لتعزيز توظيف الشباب الأردني وتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.

ويزور وفد حكومي يضم وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية العاصمة الاميركية واشنطن، لاجراء محادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

وقال العسعس خلال التصريحات، ان الاقتصاد الاردني بعد تنفيذه للبرنامج الاخير مع الصندوق سيكون اكثر مرونة وازدهارا ومستويات نمو جيدة .

وتعليقًا على دور الأردن في الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأزمة اللاجئين قال الوزيرالعسعس : “لقد لعب الأردن دورًا مهمًا في خدمة قضايا الاقليم وتحمل تبعات التوتر واستضافة اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي”.

وأكدت جورجيفا ان الاتفاق الجديد مع المملكة سيضخ المزيد من الزخم في الإصلاحات الهيكلية في الأردن، وسيعمل على ايجاد بيئة أكثر تنافسية.

وكان الاردن قد توصل الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق ستتلقى المملكة بموجبه تسع دفعات تتراوح ما بين 140 مليون دولار و150 مليون دولار على مدى أربع سنوات، وسيقدم الصندوق الدفعة الأولى للمملكة بواقع 140 مليون دولار بحلول نهاية اذار المقبل. -(بترا)

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