1401 وفاة و 40261 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

لندن- أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 1401 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي العدد الكلي في المملكة المتحدة الى 95981 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 40261 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الاجمالي الى 3583907 إصابة في عموم بريطانيا. وكانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت امس الخميس عن تسجيل 1292 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 37892 إصابة جديدة بالفيروس.–(بترا)