141 % النمو في عدد مستخدمي “STARZPLAY”

عمان – سجلت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً قوياً ومتواصلاً بلغت نسبته

141 % في عدد المستخدمين خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، مع بلوغ جائحة “كوفيد 19” ذروة تفشيها في المنطقة، وفقاً لدراسة جديدة بعنوان “صعود خدمات بث الفيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وقامت “بي اس بي”، شركة الأبحاث العالمية الرائدة، بدراسة توجهات مشاهدة الفيديو حسب الطلب خلال الفترة الممتدة من شهركانون الثاني( يناير) من العام 2019 حتى أيار(مايو) 2020، وغطت اثنتين من الفترات الرئيسية وهي: أزمة “كوفيد 19” وإجراءات الإغلاق الشامل التي نجمت عنها؛ وشهر رمضان المبارك. وتم عرض نتائج الدراسة اليوم ضمن تقرير مفصل كشف عنه معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ STARZPLAY خلال فعالية إحاطة إعلامية افتراضية ترأسها، بحضور نخبة من أعضاء الإدارة العليا في STARZPLAY.

ويستعرض التقرير توجهات بث الفيديو ضمن ثلاثة مسارات واسعة: مشاهدة الفيديو حسب الطلب في خضم الواقع الجديد (عقب أزمة كوفيد-19)؛ وتوجهات نمو خدمات بث الفيديو حسب الطلب خلال شهر رمضان المبارك؛ والتوجهات الشاملة للمحتوى والمشاهدة. ويقدم كل مسارٍ رؤى دقيقة تتناول دور STARZPLAY في تحويل مشهد الترفيه المعهود، باعتبارها منصة رائدة تقدم خدمات مشاهدة الفيديو حسب الطلب وتسجل نمواً مستمراً عاماً تلو الآخر في عدد مستخدميها.