141 % نمو عدد المستخدمين لدى STARZPLAY

عمان – سجلت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً قوياً ومتواصلاً بلغت نسبته 141 % في عدد المستخدمين خلال شهر أبريل من العام الحالي، مع بلوغ جائحة “كوفيد-19” ذروة تفشيها في المنطقة، وفقاً لدراسة جديدة بعنوان “صعود خدمات بث الفيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وقامت “بي اس بي”، شركة الأبحاث العالمية الرائدة، بدراسة توجهات مشاهدة الفيديو حسب الطلب خلال الفترة الممتدة من شهر يناير من العام 2019 حتى مايو 2020، وغطت اثنتين من الفترات الرئيسية وهي: أزمة “كوفيد-19” وإجراءات الإغلاق الشامل التي نجمت عنها؛ وشهر رمضان المبارك. وتم عرض نتائج الدراسة اليوم ضمن تقرير مفصل كشف عنه معاذ شيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ STARZPLAY خلال فعالية إحاطة إعلامية افتراضية ترأسها، بحضور نخبة من أعضاء الإدارة العليا في STARZPLAY. ويستعرض التقرير توجهات بث الفيديو ضمن ثلاثة مسارات واسعة: مشاهدة الفيديو حسب الطلب في خضم الواقع الجديد (عقب أزمة كوفيد-19)؛ وتوجهات نمو خدمات بث الفيديو حسب الطلب خلال شهر رمضان المبارك؛ والتوجهات الشاملة للمحتوى والمشاهدة. ويقدم كل مسارٍ رؤى دقيقة تتناول دور STARZPLAY في تحويل مشهد الترفيه المعهود، باعتبارها منصة رائدة تقدم خدمات مشاهدة الفيديو حسب الطلب وتسجل نموا مستمرا عاما تلو الآخر في عدد مستخدميها.

وتفوقت الأردن على البلدان ذات أعداد السكان ومستويات الثروة المماثلة لاسيما خلال جائحة “كوفيد-19” مع ارتفاع في عدد ساعات المشاهدة لكل مستخدم من 13.52 ساعة في يناير 2019 إلى 22.43 ساعة في مايو 2020. وسجلت المملكة قاعدة قوية من المشتركين المستمرين، وكان نمو استخدام المنصة خلال الجائحة مدفوعاً بميل المشتركين لمشاهدة محتوى STARZPLAY على هواتفهم الذكية، على الرغم من محافظة معدلات مشاهدته عبر أجهزة التلفاز على قوتها.