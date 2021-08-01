142 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

عمان- سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، ليبلغ نحو 142 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 7ر17 بالمئة، لتبلغ 6ر535 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 9ر454 مليون دينار.

كما ارتفعت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار من العام الحالي، بنسبة 0ر2 بالمئة، لتبلغ 2ر393 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 5ر385 مليون دينار. ويمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.-(بترا)