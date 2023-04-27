1420 فتوى في يوم واحد بعد رمضان

زايد الدخيل



عمان- أصدرت دائرة الإفتاء في أول يوم عمل بعد شهر رمضان (الثلاثاء الماضي) 1420 فتوى.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالدائرة الدكتور حسان أبو عرقوب لـ”الغد” إن الفتاوى صدرت عن مركز دائرة الإفتاء العام في العاصمة ومكاتب الإفتاء في المملكة، وكان التواصل شخصيا عبر الاتصال الهاتفي أو الموقع الإلكتروني أو خدمة “الواتس أب”.

وبين أن الفتوى تكون في نص شرعي محكم، وأحيانا تكون اجتهادية في حال كانت تحل مشكلة مجتمعية، مؤكدا أن الفتوى يجب أن تكون مبنية على حكم شرعي، ومشددا على أن الفتوى الرئيسة تكون من دائرة الإفتاء العام.

وقال أبو عرقوب إنه خلال النصف الأول من رمضان المبارك استقبلت دائرة الإفتاء العام 20079 سؤالا، بمعدل 1825 سؤالا يوميا.

وأضاف أن الدائرة استقبلت الأسئلة عبر الاتصالات الهاتفية، والمقابلات الشخصية، والرسائل القصيرة، والموقع الإلكتروني لها، مشيرا إلى أن معظمها تمحورت حول أحكام الصيام، والزكاة، والصلاة والأحوال الشخصية، والمعاملات التجارية، مشيرا إلى أن الدائرة تعمل حاليا على إحصائية شاملة بالفتاوى الصادرة خلال الشهر الفضيل.

وأكد أن دائرة الإفتاء ملتزمة في الفتاوى التي تصدر عنها حيث تستند على أدلة شرعية صحيحة، ما ولد الثقة لدى المواطنين بالدائرة، والدليل على ذلك حجم الأسئلة التي ترد عليها.