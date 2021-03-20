144 مليون مستخدم لـ”فيسبوك” بالشرق الأوسط

إبراهيم المبيضين

عمان- أظهرت بيانات عالمية، مؤخرا، أن عدد مستخدمي شبكة “فيسبوك” الاجتماعية -الأكثر شهرة في العالم الرقمي- في منطقة الشرق الأوسط سجل قرابة 144 مليون مستخدم يتوزعون في 14 دولة.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع العالمي -ستاتيستا المتخصص في إحصاءات الاقتصاد والعالم الرقمي- أن نسبة انتشار استخدام “فيسبوك” قياسا بعدد سكان المنطقة تقدر بنحو 54 %، حيث يقدر عدد سكان المنطقة بنحو 266 مليون نسمة.

ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات أن نسبة مستخدمي شبكة “فيسبوك” العالمية قياسا بعدد مستخدمي الانترنت في المنطقة يقدر بنحو 77 %، حيث يبلغ عدد مستخدمي الانترنت في المنطقة قرابة 188 مليون مستخدم.