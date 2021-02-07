1440 مدرسة استفادت من برنامج استدامة

عمان– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن ارتفاع عدد المدارس التي استفادت من برنامج ” استدامة” وفقاً لأمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020 ، الى 1440 مدرسة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد، أن عدد المدارس الخاصة التي التزمت بتقديم خصم إضافي بنسبة 15 بالمئة على الرسوم الدراسية لعام 2020/2021 ولجميع الطلبة فيها بغض النظر عن أية خصومات سابقة تم تقديمها واستفادت من هذا البرنامج، ارتفع إلى 693 مدرسة.

وأشارت الى ان 746 مدرسة تضم الصفوف من السادس الاساسي فما دون،تقدمت للاستفادة من البرنامج.

واضافت ان المؤسسة قبلت شمول مدرسة واحدة في برنامج “استدامة ” انطبقت عليها المعايير التي حددتها التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة.

وقالت ان برنامج “استدامة ” الحكومي يهدف إلى المساهمة في أجور العاملين لدى المنشآت المستفيدة منه، والمحافظة على استقرار العمالة الأردنية ودعم استمرارية وإدامة عمل القطاع الخاص، مبينةً أن عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من الدعم والذين يعملون في المدارس الخاصة التي تم شمولها في البرنامج، بلغ 30879 مؤمناً عليه، فيما وصل مجموع المبالغ التي صُرفت كمساهمة في أجورهم من البرنامج الى 6 مليون و557 ألف دينار، حتى تاريخه.

وأكدت المؤسسة أنه بإمكان أي مؤمن عليه يعمل في المدارس الخاصة ابلاغها عن أي ممارسات أو مخالفات لأمر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه، ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت المؤسسة أولياء أمور الطلبة لتصفح الرابط التالي لمعرفة تلك المدارس: https://www.ssc.gov.jo/arabic/doctors/schools/ ، وانه في حال عدم الحصول على الخصم المُلتزم به قانونياً، إشعار المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم/التعليم الخاص بالسرعة الممكنة.

بترا