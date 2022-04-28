147 مليون دينار صافي أرباح “الفوسفات” في الربع الأول من العام الحالي

أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة عن صافي أرباح الربع الأول للعام 2022 وهو 147.138 مليون دينار مقارنة بـ 35.806 مليون دينار للربع الأول من عام 2021، جاء إعلان ذلك وفق إفصاح للشركة اليوم على بورصة عمان وهيئة الأوراق المالية.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق موعد وآلية توزيع الأرباح النقدية على المساهمين. حيث قررت الهيئة العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 26/4/2022 الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 200% من القيمة الاسمية للسهم.

وبينت الشركة أن الحق في استيفاء هذه الارباح يكون للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ هذا الاجتماع وعملاً بأحكام المادة (191) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وقالت انه سيتم دفع هذه الارباح الى مستحقيها اعتباراً من تاريخ 11/5/2022 عن طريق البنك الاردني الكويتي، حيث يمكن للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 26/4/2022 مراجعة فروع البنك المذكور داخل المملكة، فيما دعت السادة المساهمين الراغبين بتحويل ارباحهم الى حساباتهم البنكية؛ تزويد الشركة برقم الحساب و IBAN Code و SWIFT code على البريد الالكتروني ([email protected]) .

كما دعت الشركة السادة المساهمين الذين لم يزودوها بأرقامهم الوطنية، مراجعة الشركة لتصويب اوضاعهم لدى الشركة ومركز ايداع الاوراق المالية لتمكينهم امن استلام ارباحهم حسب الاصول.