147.6 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2020

​عمان- الغد – بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 147.6 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 31 اذار 2020 مقارنة مع 231.8 مليون دولار أميركي في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 36%، كما حافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الاول من العام 2020.

هذا وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.2 مليار دولار أمريكي كما في 31 اذار 2020 مقارنة ب 25.8 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل الى 35.2 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 33.7 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.

وفي تعليقه على النتائج صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ” ان النتائج المالية هي مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال اقليمياً وعالمياً، كما اشار الى ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة على الاقتصاد العالمي وستشهد تباطؤا بالنمو وصعوبات لدى العديد من القطاعات نتيجة لتفشي وباء كورونا “كوفيد-19” الا انني على ثقة كبيرة بمجموعة البنك العربي وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والمجالات”، واشار الى ان البنك العربي تعامل في السنوات السابقة مع العديد من التحديات واثبت نجاعة استراتيجيته وتخطيه للعديد من الازمات الاقتصادية التي شهدها العالم.

ومن جهته أكد السيد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – على قدرة البنك بادارة اصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية، واضاف ان البنك قام باقتطاع مخصصات اضافية مقابل محفظة الديون العاملة لبعض القطاعات الاقتصادية لدى جميع تواجدات مجموعة البنك العربي، وذلك كاجراء احترازي نتيجة للاوضاع الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا “كوفيد-19” مما أثر على النتائج المالية للبنك، علما ان صافي الارباح التشغيلية للبنك بلغت 337 مليون دولار وبتراجع لم يتجاوز 2% عن نفس الفترة من العام السابق، كما حافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في آذار 2020، بالاضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.4%، ونوه الى ان نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت 100%.

كما اشار السيد نعمة صباغ الى التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، وقال ان القطاع البنكي عالميا سيواجه مرحلة من التحديات خلال العام الجاري نتيجة التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم وارتفاع تكلفة المخاطر وكذلك انخفاض أسعار الفائدة.

وفي الختام أشار السيد صبيح المصري انه وفي ظل هذه الاحداث اتخذ البنك العربي العديد من الاجراءات والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه، بالاضافة قيام البنك بالتبرع بمبلغ 15 مليون دينار اردني وذلك إنطلاقاً من الواجب الوطني للبنك العربي وفي إطار المسؤوليه المجتمعية في دعم كافة الجهود والمبادرات الوطنية الرامية الى محاربة وباء كورونا والحد من آثاره وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية على المملكة الاردنية الهاشمية.