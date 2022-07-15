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147715 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة غدا

5:34 م2022-07-15
وزير التربية والتعليم يطمئن على سير امتحان التوجيهي لمبحث الرياضيات

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يستأنف طلبة الثانوية العامة غداً السبت التقدم لجلسات الامتحانات التي ستكون على جلستين بحيث تبدأ الجلسة الأولى الساعة العاشرة صباحاً، في حين ستكون الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهرا.
ويتقدم للامتحان يوم غد السبت 147715 طالبا وطالبة موزعين كالتالي، الجلسة الأولى 142570 طالبة وطالبة، وفي الجلسة الثانية 5145 طالبا وطالبة.

5:34 م2022-07-15
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