148 ألف زائر للبترا خلال الثلث الأول من العام الحالي

حسين كريشان – أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن ارتفاع زوار مدينة البترا الأثرية لشهر نيسان الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي واستمرار تحسن أعداد الزوار بشكل تصاعدي.

وكشفت الإحصائية الصادرة عن السلطة عن استقبال مدينة البترا لحوالي 148 ألف زائر خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 17 الف زائر فقط مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2021.

وسجلت الإحصائية الصادرة عن السلطة لشهر نيسان 57 الف و357 زائر من كافة الجنسيات، بلغ عدد الأجانب منهم 53 الف و795 زائر بينما بلغ عدد الزوار العرب 712 زائر وبلغ عدد الزوار الأردنيين 2496 زائر.

وكانت إحصائيات السلطة قد سجلت لشهر آذار الماضي 53 ألف و896 زائر من كافة الجنسيات لمدينة البترا كان منهم 43 ألف و533 زائراً أجنبياً و3859 عربياً، بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين 6504 زائر.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات قال إن المدينة تشهد إرتفاعاً تصاعدياً لأعداد زوار مدينة البترا منذ بداية العام الحالي متوقعاً المزيد من التحسن في الحركة السياحية.

وأكد الفرجات أنه في ظل استمرار زيادة أعداد زوار المدينة الوردية فإن السلطة تسعى بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لزوار مدينة البترا بما يحافظ على البترا كموقع تراث عالمي ويليق بمدينة البترا كموقع هام على خارطة السياحة العالمية.

ويتوقع الفرجات أن تتحسن حركة السياحة بشكل ملحوظ خلال الموسم القادم في الثلث الأخير من العام الحالي مقتربةً من أعداد زوار عام 2019.

وانتعشت سياحة البترا بشكل أوسع بعد أن خففت الحكومة قيود جائحة كورونا مع بداية شهر آذار الماضي.