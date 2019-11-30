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15 إصابة بحادث تصادم في منطقة الموقر

منذ 14 دقيقة
سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني (أرشيفية)

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عمان – أصيب 15 شخصاً بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر حادث تصادم وقع ما بين حافلتي ركوب متوسطة بمنطقة الموقر.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان لها، أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى التوتنجي، وحالتهم العامة ما بين البسيطة والمتوسطة.
كما أصيب شخص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور تريلا بمنطقة الخرزة. وذكرت إدارة الإعلام بالدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ والإسعاف بمديرية دفاع مدني الكرك، قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى الصافي الحكومي، وحالته العامة متوسطة.-(بترا)

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