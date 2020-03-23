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15 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الأردن ليصبح العدد الإجمالي 127 حالة

منذ 20 دقيقة
كوادر طبية ترتدي ملابس للوقاية من فيروس كورونا أمام مدخل طوارىء مستشفى الأمير حمزة

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عمان-الغد – قال وزير الصحة سعد جابر، ان 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 127 حالة.
وأضاف جابر ان حالة السيدة الثمانينية المصابة بكورونا ممتازة.
وأكد وزير الصحة، ان طفلان بين المصابين أحدهما بعمر شهرين والآخر 4 سنوات.
وبين ان، كوادر الدفاع المدني تقلت الآلاف من الاتصالات لنقلها إلى المستشفيات وجرى نقل 1800 حالة منهم 400 حالة فقط تحتاج إلى النقل للمستشفيات.

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