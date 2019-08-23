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15 إصابة جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

منذ 3 ساعات

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غزة – اصيب 15 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرة العودة وكسر الخصار شرقي قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي والمطاطي تجاه الاف المتظاهرين المشاركين في فعاليات “مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار” على الحدود الشرقية للقطاع، في الجمعة الـ71 للمسيرات التي ترفع شعار “لبيك يا أقصى” تزامنًا مع الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الطواقم الطبية تعاملت مع 15 اصابة بجروح مختلفة منها 9 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. -(بترا)

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