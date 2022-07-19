15 اعتداء على المياه في مادبا والأغوار الجنوبية

نفذت وزارة المياه والري، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حملة أمنية لإزالة اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مناطق نتل بمادبا والأغوار الجنوبية، ومضخات تسحب المياه من الخطوط الرئيسية لري مزارع و تعبئة صهاريج مخالفة وبيعها.

وبينت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، حيث جرى ضبط 5 اعتداءات في منطقة نتل بمادبا لتزويد مزارع وبيع المياه بصهاريج، وفي الأغوار الجنوبية تم ضبط 10 اعتداءات على الخطوط وتركيب مضخات لسحب المياه بطريقة مخالفة، إضافة الى اعتداءات منزلية وتلاعب بعدادات المياه، حيث جرى إزالة الاعتداءات، وتصويب وضع الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بهذه الاعتداءات.

وأكدت الوزارة، أهمية الإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات التي تؤثر على التزويد المائي، وتسبب إرباكات كبيرة في التزويد للمناطق، مشيدة بتعاون المواطنين وجميع الجهات لإنجاح جهودها.