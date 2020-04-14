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15 باخرة ترسو على ارصفة الميناء الرئيس في العقبة

منذ 38 دقيقة

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احمد الرواشدة
العقبة- قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء الكابتن منصور قوقزه إن 15 باخرة رست على أرصفة الميناء الرئيس خلال الأسبوع الحالي لتضاف إلى 105بواخر تعاملت معها الموانىء منذ بداية الأزمة مع كورونا.

وأضاف قوقزه ان حمولة البواخر تنوعت بين الحبوب والسيارات والأغنام والبضائع الإستراتيجية المختلفة التي تحتاجها الأسواق الأردنية والتي تصل إلى وجهتها في الوقت المحدد.

وأضاف ان إدامة عمال المناومة على ارصفة الموانىء المحتلفة يسير ضمن خطة معدة سابقا ومحكمة تتماهى مع واقع الظروف الراهنة في معركة الدولة مع الكورونا.

وأكد جاهزية الموانىء للعمل بأعلى طاقتها في حال عادة الأمور إلى مجاريها منوها أن العمل يدام الأن بالحد الأدنى من الموظفين والعمال التزاما بقانون الدفاع وما صدر عنه من تعليمات بخصوص احتواء وباء كورونا مع الالتزام التام بادوات الصحة والسلامة العامة.

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