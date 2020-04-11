15 باخرة محملة بالقمح والشعير بطريقها إلى العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – تصل الى ارصفة ميناء العقبة خلال الشهر الحالي وشهر ايلول المقبل 15باخرة قمح وشعير للاستهلاك البشري والحيواني لدعم المخزون الاستراتيجي من الحبوب.

وقال مدير مديرية الصناعة والتجارة في محافظة العقبة ابراهيم الحوامدة ان 15باخرة قمح وشعير ستصل تباعا لميناء العقبة في الفترة ما بين شهر نسيان الحالي وايلول المقبل تحمل على متنها 950 ألف طن من القمح والشعير.

وأضاف الحوامدة ان هذه الكميات الكبيرة ستضاف الى رصيد المملكة من القمح والشعير لفترات أمان غذائي طويلة، مؤكدا ان وصول البواخر سيكون بمعدل باخرتين شهريا وهذا مؤشر واضح على حرص الوزارة على مواكبة الظروف الحالية وتأمين المملكة من هذه المواد .

وترسو على ارصفة ميناء العقبة الرئيسي منذ يومين باخرة قمح تحمل 63الف طن كما ستريو الليلة السبت على الأحد باخرة قمح اخرى تحمل 63 الف طن أيضا وستباشر تفريغ حمولتها غدا بعد زوال الحظر الشامل.

وقال الحوامدة ان كوادر المديرية حررت 66مخالفه خلال ازمة الكورونا تباينت بين عدم اعلان السعر وبين عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من وزارة الصناعة والتجارة.

وأكد ان جميع السلع الاساسية متوفرة من خلال تجار الجملة في العقبة حيث لديهم مخزون كبير منها وكذلك تجار التجزئة لديهم ما يكفي حاجة المواطنين وبكميات كبيرة.