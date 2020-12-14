15 شركة جديدة في “القائمة الذهبية للمناطق الحرة”

عمان- الغد- اعلن رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية الدكتور خلف الهميسات عن دخول 15 شركة في عضوية القائمة الذهبية لمستثمري المناطق الحرة للعام 2020، وبين الهميسات في بيان صحفي اليوم الاثنين ان برنامج القائمة الذهبية جاء لتعزيز ومكافأة الجهود المتميزة الداعمة للاستثمار على مستوى الشركات والأفراد الذين يعملون في مجالات الاستثمار المختلفة في المناطق الحرة، فضلا عن السعي نحو تطوير ودعم دور المستثمرين في إحداث تنمية ونهضة وطنية، وتجسيداً لثقافة الجودة في العمل والتميز في الأداء.

واضاف الهميسات، ان المجموعة وضعت ضمن اهدافها من خلال حصول الشركات على هذه العضوية تكريم الأداء المتميز على مستوى الشركات والأفراد في مختلف المجالات للاستثمارية في المناطق الحرة، وتسليط الضوء على مساهمات المستثمرين وأصحاب المشاريع المتميزين الذين يسهمون بشكل إيجابي في المناطق الحرة العامة والخاصة، وتشجيع بقية المستثمرين على الحذو بحذوهم، اضافة الى تحفيز وجذب الاستثمارات إلى المناطق الحرة.

كما اشار الهميسات، الى ان المجموعة قد انهت كافة اجراءات منح المستثمرين الحائزين على العضوية ومنحهم جميع الميزات والتسهيلات التي تسمح للمستثمرين بموجب هذه العضوية إجراء كافة العمليات الاستثمارية الكترونياً وعلى مدار 24 ساعة بتخصيص رقم مستخدم خاص لاعضاء القائمة الذهبية للمناطق الحرة، اضافة الى تخصيص نافذة لتقديم الخدمات VIP للحاصلين على البطاقة الذهبية، اضافة الى الترويج لمنتجاتهم ضمن برنامج تسويق خطة المجموعة، وتقديم خدمة خاصة للمستثمرين الأجانب لمتابعة معاملاتهم من خلال موظفي الجموعة ولدى كافة الدوائر ذات العلاقة وبما لايتعارض مع التشريعات.

وقد اعرب المستثمرين عن عميق اعتزازهم بجهود المجموعة المتواصل في السعي المستمر للتسهيل على المستثمر مقدرين امتنانهم وفخرهم بمنحهم هذه العضوية التي جائت نتيحة لجهودهم في المحافظة على البيئة الاستثمارية في الاردن والتزامهم بتحقيق كافة معايير القائمة الذهبية للمناطق الحرة.

وبحسب الهميسات ان المجموعة ادخلت 15 شركة في عضوية القائمة الذهبية من مختلف القطاعات الاستثمارية في القطاع الصناعي والتجاري وتوزعت بين 9 شركات في المنطقة الحرة الزرقاء وهي شركة قيس الراوي واولاده وشركة صناعات القوارب الاردنية وشركة مجموعة دملاج الصناعية وشركة جوهرة البخيت لتجارة السيارات وشركة نهار بغداد لتجارة السيارات وشركة محمد رحيم علي وشركاه وشركة القيسي وشركاه لتجارة السيارات وشركة تطوير الشرق للتجارة العامة وشركة العلامه الذهبيه لتجارة السيارات وشركة الحسيني الاولى لتجارة المركبات وشركتان في المنطقة الحرة المطار وهما شركة جلوبال هيلث للمواد الطبيه وشركة حجازي للاجهزة الطبيه وشركة واحدة في المنطقة الحرة سحاب وهي شركة مصنع اطلس الطبي ومنطقتين حرة خاصة وهما شركة برومين الاردن والشركة الهنديه الاردنية للكيماويات.