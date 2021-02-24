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15 عاما لمتهم أطلق النار على أحد أفراد مكافحة المخدرات

منذ 56 دقيقة
صورة تعبيرية لمتهم خلف قضبان السجن -(أرشيفية)

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عمَّان- قرَّرت محكمة أمن الدَّولة، وضع متهم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، لإطلاقه النَّار على أحد أفراد مكافحة المخدرات متسبَّبا بتفتت عظم الفخذ، وتهتك العَصَب بالقدم اليسرى للمصاب.
وأصدرت المحكمة حكمها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيسها المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد، وعضوية الرائد القاضي العسكري رامي العزام، والرَّائد القاضي العسكري أحمد الطَّرابشة، وحضور مدَّعي عام المحكمة.
وحسب بينات المحكمة، قام المتهم بإطلاق النَّار على أحد أفراد المكافحة برتبة ملازم، وأصابه بالقدم اليسرى شرقي العاصمة عمَّان، وأسعف إلى مستشفى المدينة الطِّبية، وألقي القبض على الفاعل، وجرت محاكمته لدى محكمة أمن الدَّولة حسب الاختصاص.
بترا

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