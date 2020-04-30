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15 فريق استقصاء وبائي تأخذ عينات نهائية لمخالطي سائق شاحنة في إربد

منذ 28 دقيقة
فحص كورونا -تعبيرية

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احمد التميمي
إربد- قال مدير صحة إربد، الدكتور قاسم مياس، إن فرق الاستقصاء الوبائي، وعددها ١٥ فريقا، بدأت صباح اليوم الخميس بأخذ عينات نهائية من مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الحي الشمالي.
وأشار مياس إلى أن نتائج تلك العينات ستظهر صباح السبت المقبل، لوجود حظر شامل غدا وبعدها ستوصي لجنة الأوبئة برفع إجراءات العزل، إذا كانت النتائج ايجابية.
وأكد مياس أن هناك ٧ بنايات سكنية محجور عليها، منها ٣ بنايات تخضع لاجراءات عزل مشددة من قبل القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لوجود أقرباء لسائق الشاحنة.
وقال مياس إن الوضع الوباىي في إربد تحت السيطرة ولم تسجل المحافظة خلال الايام الماضية أي إصابة بفيروس كورونا ومعظم الإصابات كانت خارجية.
ودعا مياس المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على إجراءات الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي وترك مسافة آمنة بين المواطنين.

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