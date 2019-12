15 فوزا متتاليا لباكس وسقوط روكتس بالدوري الأميركي للمحترفين

واشنطن – حصد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية فوزه الخامس عشر تواليا، بتخطيه الاثنين ضيفه اورلاندو ماجيك 110-101 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما تعرض هيوستن روكتس لخسارة مفاجئة على ارضه أمام ساكرامنتو كينغز.

وتألق مع ميلووكي – الذي يتساوى مع لوس انجليس ليكرز في صدارة مع 21 فوزا و3 خسارات – نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، وسجل اللاعب النيجيري الاصل 12 محاولة من أصل 22 لينهي المباراة برصيد 32 نقطة، وأضاف اليها 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وساهم بتحقيق ميلووكي هذا الفوز الجديد كريس ميدلتون (20 نقطة) فيما أضاف دونتي ديفينتشنزو 12 نقطة بعد نزوله بديلا، وبنى باكس تقدمه باكرا لينهي الربع الاول 31-20، وحافظ عليه حتى نهاية المباراة دون خطورة. ولدى الخاسر سجل الفرنسي ايفان فورنييه 26 نقطة واضاف البديل تيرنس روس 23 نقطة.

علق يانيس على سلسلة فريقه المستمرة: “هذا رائع. لن أكذب. عندما تذهب الى البيت وتفكر بهذا الامر، يبدو رائعا. وبمقدورنا تعزيزها”.

Check out the #NBA standings through December 9th!

It's the Lakers and the Milwaukee Bucks topping their divisions!

Image @NBA pic.twitter.com/DO70cnFD6D

— SportsBetting.com (@SportsbettingEn) December 10, 2019