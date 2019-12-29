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15 قتيلا في الضربات الأميركية التي استهدفت كتائب حزب الله العراقي

منذ ساعة واحدة
قوات تابعة لحزب الله العراقي

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بغداد- قتل 15 مقاتلا بينهم قياديون مساء الاحد في ضربات جوية اميركية استهدفت قواعد لكتائب حزب الله العراقي في غرب البلاد، وفق ما افاد مسؤول في الحشد الشعبي فرانس برس، لافتا الى إصابة مقاتلين آخرين في الكتائب الموالية لايران.
وجاءت هذه الضربات بعد يومين من مقتل أميركي في العراق في هجوم بعشرات القذائف استهدف قاعدة عسكرية في كركوك شمال البلاد.

وقال المسؤول رافضا كشف هويته إن “اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء في محيط قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال بغداد والتي تضم جنودا اميركيين من دون أن تسفر عن ضحايا”. (أ ف ب)

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