15 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن

عمان- الغد- تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية في الأردن 15 مليار دولار يتركز معظمها في القطاع الزراعي، والسياحي، وبمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحسب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع.

وبين الطباع أن حجم الاستثمارات الأردنية في الإمارات يبلغ ما يقارب المليار دولار.

وعرض الطباع، خلال زيارة لسفير دولة الإمارات العربية في الأردن أحمد علي البلوشي أمس، عددا من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأردن.

وبحث الجانبان سبل تنمية العلاقات الأردنية الإماراتية المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.

وأكد الطباع، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وأضاف أن مجتمع الأعمال الأردني يثمن عالياً إعلان العلا، خاصة فيما يتعلق بتخصيص دعم تنمية الأردن، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو تعزيز الاستثمارات المشترك في القطاعات الواعدة خاصة في مجال السياحة والسياحة العلاجية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جهته، أكد السفير أن العلاقات الأردنية الإماراتية هي علاقات تاريخية وأخوية بشكل مميز، لافتاً إلى أن الأردن يعد شريكا تجاريا مهما للإمارات، وأن المصير واحد، كما وترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات الثنائية التي عززت مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والثقافية الاقتصادية والتعليمية والصحية والتي جاءت تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين.