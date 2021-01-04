15 مليون يورو قرض أوروبي لتمويل تشغيل 151 حافلة ركاب في عمان

مدينة عمان تطرح أسطولاً جديداً من الحافلات في إطار برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

تمويل مشترك بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر دعماً لبرنامج المدن الخضراء التابع للبنك

عمان – الغد – سيتفيد سكان عمان من أسطول حافلات جديد تحصل عليه المدينة بفضل مشاركتها في برنامج “المدن الخضراء”، البرنامج الرّائد للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في مجال الاستدامة الحضريّة.

وفي أول مشروع أردني من نوعه في إطار هذه المبادرة، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة مالية بقيمة 14.8 مليون يورو إلى أمانة عمان الكبرى لتمويل شراء أسطول حافلات جديد. وسيتألف الأسطول الجديد من 15 حافلة كهربائية عديمة الانبعاثات، وهي الأولى من نوعها في الأردن، و136 حافلة تعمل بالديزل (يورو 5). وسيتم تمويل شراء الحافلات الكهربائية بقرض بقيمة 2.8 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وقرض مماثل من الصندوق الأخضر للمناخ. فيما سيتم شراء حافلات الديزل بفضل قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 12 مليون يورو.

وبالمقارنة مع الأسطول الحالي، ستقلل الحافلات الجديدة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحد من تلوث الهواء، مع توفير وصول سهل إلى وسائل نقل آمنة ومريحة للركاب. وسيخدم الأسطول مسارات جديدة في المدينة مع تجديد محطة الحافلات الخاصة بها وتأجيرها إلى مشغّل من القطاع الخاص يكون مسؤولاً عن إدارة المنشأة.

والمشروع هو استثمار تكميلي لـ”خطة عمل عمان مدينة خضراء”، والتي تم تطويرها في إطار مشاركة عمان في برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “المدن الخضراء”. وبموجب هذه الخطة، تهدف المدينة إلى التخطيط والاستثمار في تنميتها الخضراء من خلال معالجة مجموعة من القضايا الرئيسية، مثل إدارة النفايات الصلبة، والحد من التلوث واستهلاك الطاقة، ومعالجة التحديات المناخية والبيئية الملحة.

وسيؤدي هذا الاستثمار إلى تحسين النقل العام في مدينة عمّان التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، كما أنه يمثل خطوة أولى حاسمة في الانتقال إلى بنية نقل تحتية منخفضة الكربون.

وبموجب “الشراكة من أجل التحول” بين صندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قام الصندوق بدعم ستة برامج للبنك بقيمة 830 مليون دولار أمريكي، مما أساعد في تنفيذ مشاريع اجمالية بقيمة تزيد عن 3.6 مليار دولار أمريكي. وصندوق المناخ الأخضر هو أكبر صندوق للمناخ في العالم يدعم جهود الاقتصادات النامية في الاستجابة لتحديات تغير المناخ.

ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.4 مليار يورو ل 54 مشروعاً لاقتصاد البلاد. وتتمثل أولوية البنك في الأردن في دعم الطاقة المستدامة وتمويل الشركات الخاصة وتعزيز إصلاحات البنية التحتية.