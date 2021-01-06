15 وفاة و 1553 إصابة جديدة بكورونا

عمان -الغد –

سُجلت في الأردن، الأربعاء، 15 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 1553 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 302856، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 3955، بعد وفاة 15 مصابا.

وتوزّعت الإصابات كما يلي:

– (653) في محافظة العاصمة عمّان.

– (384) في محافظة إربد، منها (30) في الرمثا.

– (104) في محافظة المفرق.

– (94) في محافظة البلقاء.

– (66) في محافظة الزرقاء.

– (55) في محافظة جرش.

– (55) في محافظة عجلون.

– (42) في محافظة الكرك.

– (33) في محافظة العقبة.

– (32) في محافظة مأدبا.

– (18) في محافظة الطفيلة.

– (17) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

ووصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الثلاثاء إلى 531، بنسبة إشغال 12%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها 210، بنسبة إشغال 22%.