آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالمكورونا

15 وفاة و 963 إصابة بكورونا في فلسطين

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 15 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا و552 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبلغ العدد الإجمالي 276 وفاة و 42379 إصابة.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الوفيات الجديدة سجلت لمواطنين في مدن طولكرم والخليل وعورتا بنابلس وطوباس ونابلس وقلقيلية وصوريف ويطا والبيرة وعقابا والقدس وغزة.
وأشارت إلى وجود 30 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي. –(بترا)

مقالات ذات صلة

روسيا تباشر انتاج لقاح كورونا

132 وفاة و5670 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

منذ ساعتين

العقبة: إصابة لشاب بكورونا

منذ 4 ساعات

إصابتان جديدتان بكورونا في قصبة المفرق

منذ 5 ساعات
مبنى وزارة الصحة في منطقة طبربور بعمان - (أرشيفية)

وزارة الصحة: اعادة النظر في تسعيرة الفحوصات المخبرية الطوعية

منذ 5 ساعات
انتخابات 2020
55 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock