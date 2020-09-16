15 وفاة و 963 إصابة بكورونا في فلسطين

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 15 وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا و552 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبلغ العدد الإجمالي 276 وفاة و 42379 إصابة.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الوفيات الجديدة سجلت لمواطنين في مدن طولكرم والخليل وعورتا بنابلس وطوباس ونابلس وقلقيلية وصوريف ويطا والبيرة وعقابا والقدس وغزة.

وأشارت إلى وجود 30 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي. –(بترا)