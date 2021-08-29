15 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجلت في الأردن اليوم الأحد 15 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و811 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 795161 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 10383 وفاة، بحسب الموجز.

وأجري 28008 فحوص مخبرية، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.90%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 9.198137 مليون فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1183 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 773065، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 11713.

وسُجلت 75 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 64 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 611 حالة.