15 وفاة و845 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سجل الأردن الاثنين 15 وفاة و 845 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ

وبحسب الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت كما يلي:

– (471) في محافظة العاصمة عمّان.

– (176) في محافظة إربد، منها (28) في الرمثا.

– (36) في محافظة البلقاء.

– (34) في محافظة المفرق.

– (31) في محافظة الزرقاء.

– (19) في محافظة جرش.

– (16) في محافظة الكرك.

– (16) في محافظة الطفيلة.

– (14) في محافظة العقبة.

– (13) في محافظة عجلون.

– (12) في محافظة مأدبا.

– (7) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (321,298) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8176) حالة.

– سُجّلت (15) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4239) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (56) حالة، فيما غادرت (62) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (383) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (328) بنسبة إشغال (8%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (133) بنسبة إشغال (15%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (57) بنسبة إشغال (6%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1176) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (308,883) حالة.

– تمّ إجراء (23,980) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,735,138) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (3.52%).