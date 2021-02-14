الصحة تتسلم 15 مركبة كمنحة لبرنامج التطعيم الوطني

محمود الطراونة

عمان- تسلم وزير الصحة نذير عبيدات، اليوم الأحد، 15 مركبة منحة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن البرنامج الوطني للتطعيم.

ومن بين المركبات الـ 15، ثلاجتان لحفظ المطاعيم، مع العلم أن المنحة بقية نصف مليون دولار.

وفي التفاصيل، قام مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن ومن خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للإستجابة للأزمة السورية (صندوق مدد)، بتقديم مركبتين مبردتين و15 سيارة نقل صغيرة للبرنامج الوطني للتطعيم وذلك دعماً لوزارة الصحة الأردنية لاستخدامها في نقل وتوصيل المطاعيم الروتينية ومطاعيم “كوفيد-19” وفرق التطعيم الجوالة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير200,000 فحص للكشف السريع عن فيروس كورونا وتفشيه على مستوى المرفق الصحي.

وثمن وزير الصحة نذير عبيدات الشراكة الحقيقية مع الاتحاد الاوروبي التي جاءت بجهود مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن على الدعم المتواصل للقطاع الصحي لاسيما في مجابهة أزمة كورونا.

وأشار عبيدات إلى أن الدعم اللوجستي المقدم من الإتحاد الأوروبي والمتمثل في تبرع سخي لعدد من المركبات المجهزة بجميع الإمكانيات، تساهم بشكل كبير في تسهيل عملية توزيع المطاعيم للفئات المستهدفة ضمن آلية توفر الجهد والوقت على المواطنين والمقيمين والكوادر الطبية العاملة على حد سواء، وتعزز جهود كوادر وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا بإمتياز.

في إطار “برنامج الصحة الأردني للاجئين السوريين والأردنيين الأكثر ضعفاً”، قام الإتحاد الأوروبي بتخصيص 43 مليون يورو لدعم جهود وزارة الصحة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المملكة الاردنية الهاشمية، يُكرّس منها حوالي 14 مليون يورو تهدف على وجه التحديد إلى تعزيز خطة التأهب والاستجابة الوطنية.

وذكرت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة ماريا هادجيثيودوسيو أن “التضامن في هذه الظروف الصعبة هو مفتاح التغلب على كوفيد-19.

واستمر الإتحاد الأوروبي في دعم الأردن منذ بداية الجائحة، واليوم، وبعد البدء بعملية التطعيم، نواصل دعمنا لجهود وزارة الصحة للتغلب على معوقات توزيع المطاعيم من خلال توفير المعدات اللازمة لضمان إيصالها لجميع أنحاء المملكة، وخاصة للفئات الأكثر ضعفاً.”

وقالت الدكتورة ماريا كرستينا بروفيلي، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن: “نحن ندعم جهود وزارة الصحة لتحسين البنية التحتية لإيصال المطاعيم واستخدامها للفئات السكانية الأكثر ضعفاً. كما سيتيح هذا الدعم إيصال مطاعيم “كوفيد-19” على أمل التصدي لجائحة “كوفيد-19”.

ويدعم البرنامج الصحي التابع للإتحاد الأوروبي البرنامج الوطني للتطعيم من خلال توفير المطاعيم الروتينية، وأجهزة لوحية لتسجيل معلومات إعطاء المطعوم، ومعدات سلسلة التبريد، بالإضافة إلى توفيرمركبات لفرق التطعيم التابعة لوزارة الصحة لمساعدتهم على الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

إلى ذلك، قال مصدر في الوزارة إنه من المتوقع وصول دفعة جديدة من لقاح فايزر عددها 20 ألفا اليوم.