15.86 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 15.86بالمئة، ليصل إلى 138.55 مقابل 119.58 لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار من العام الحالي، ليصل إلى 145.71 مقابل 122.54 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 18.90 بالمئة. وبين التقرير، أن أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع ، الصناعات التحويلية بمقدار 17.63 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بمقدار 1.83 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2 بالمئة، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بمقدار 0.55 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.

ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار من العام الحالي، ليصل إلى 145.71 مقابل 145.83 لشهر نيسان من نفس العام، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.08 بالمئة.