150 ألف فحص لفيروس كورونا في ايطاليا اعتبارا من 4 ايار/مايو

روما -اعلن مفوض الحكومة الإيطالية دومينيكو اركوري السبت أن بلاده ستبدأ اعتبارا من الرابع من ايار/مايو حملة فحوصات لمصل الدم تشمل 150 الف شخص على الصعيد الوطني في محاولة لجمع مزيد من المعلومات عن وباء كوفيد-19.

وصرح اركوري المكلف ادارة الازمة المرتبطة بالوباء للصحافيين “سنوزع الفحوص على المناطق (يبلغ عددها عشرين في ايطاليا) بحسب تعداد السكان” ومعايير أخرى حددها المعهد الوطني للاحصاءات.

واسفر الوباء حتى الآن عن وفاة 26 الف شخص في ايطاليا.

واوضح أن لا فحص دقيقا مئة في المئة، لافتا الى ان الشركة التي ستتولى اجراء الفحوص ستقدمها مجانا على ان تتجاوز دقتها نسبة 95 في المئة.

وهذا الاسبوع، بدأت هذه الفحوص في منطقة لومبارديا، الاكثر تضررا في ايطاليا من الوباء والتي ناهز عدد الوفيات فيها 13 الفا و100.

وستتيح هذه الفحوص تحديد نسبة المناعة لدى الافراد وقد تساعد في توضيح ما اذا كان لدى الشخص مناعة تقيه الاصابة مجددا بالعدوى، رغم ان الامر لا يعدو كونه فرضية راهنا.

واعلن اركوري ايضا أن الحكومة الايطالية ستحدد سريعا “حدا اقصى لسعر” الكمامات الواقية التي على السكان استخدامها في مرحلة الرفع التدريجي للاغلاق والذي من المقرر ان يبدأ في الرابع من ايار/مايو.

واكد أنه يتم توزيع هذه الكمامات على الادارات العامة وقوات الامن والعاملين في وسائل النقل المشترك ودور المسنين بعدما وزعت أولا على المؤسسات الاستشفائية.

واشاد اركوري بنتائج الحجر الذي فرض على الايطاليين منذ التاسع من اذار/مارس، مؤكدا أن عدد اجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات الايطالية يتجاوز ضعفي عدد المصابين في اقسام العناية المركزة.( أ ف ب)