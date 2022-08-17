150 ألف مواطن يفعلون الهوية الرقمية

إبراهيم المبيضين- أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أمس أن عدد المواطنين الأردنيين الذين فعلوا هوياتهم الرقمية منذ إطلاق الخدمة بداية العام الحالي حتى يوم أمس بلغ 150 ألف مواطن.

وقالت الوزارة ردا على أسئلة لـ”الغد”: “إن هذا الرقم ما يزال “متواضعا” جدا قياسا بعدد السكان وعدد مستخدمي الإنترنت في الأردن ومستخدمي الهواتف الذكية”.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على قدم وساق في الترويج ونشر الخدمة بين المواطنين وذلك من خلال تشجيعهم على تحميل تطبيق “سند” الحكومي الذي يجب تحميله من أجل تفعيل الهوية الرقمية ثم البدء باستخدام خدمات الحكومة الإلكترونية المفعلة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحسابات الموجودة اليوم على تطبيق سند تقارب 400 ألف حساب وأن عدد مراكز “سند” المتوافرة في مؤسسات حكومية وفي جهات أخرى والتي تساعد المواطنين على تفعيل الهوية الرقمية يقارب 400 مركز.

وأكدت الحكومة في خريطة طريق تحديث القطاع العام أنها تهدف لتفعيل مليون هوية رقمية خلال العام المقبل حتى يتمكن المواطنون من استخدام الخدمات الإلكترونية التي يجري إضافتها على تطبيق سند الحكومي بالتتابع، وحتى يتمكنوا أيضا من استخدام خدمة التوقيع الإلكتروني المنوي إطلاقها العام المقبل، إذ يجري اليوم تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين عبر مراكز “سند” المنتشرة في مؤسسات الحكومة كافة وفي مراكز منتشرة في أماكن تابعة للقطاع الخاص ومراكز تجارية.

وقالت الوزارة: “الهوية الرقمية ليست بديلا عن هوية الأحوال المدنية للمواطنين، وهي ستكون معتمدة لغايات استخدام المواطنين الخدمات والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي بسرعة وسهولة من خلال اسم مستخدم وكلمات مرور خاصة بكل مواطن وتكون موحدة لكل الخدمات، فيما ستبقى هوية الأحوال المدنية هي البطاقة المعرفة عن المواطن كما هو متعارف عليه”.

ويمكن تعريف نظام الهوية الرقمية أنه: نظام يتيح للمواطن حامل بطاقة الأحوال المدنية الذكية استخدام (اسم مستخدم وكلمة مرور) يكونان موحدين لاستخدام المعاملات الحكومية المختلفة، وخصوصا خدمات الحكومة الإلكترونية، بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة إلكترونية يستعملها.