150 منحة لمنتفعي المؤسسات الخيرية لدراسة دبلوم تأهيل المعلمين

عمان– أعلن برنامج التعليم السوري الأردني، عن فتح باب التقدم لـ 150 منحة لدراسة دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين للعام الدراسي 2020 /2021 .

وأشار البرنامج، الذي تديره الجامعة الألمانية الأردنية وبشراكة عدة مؤسسات تعليمية أردنية ودولية، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إلى أن المنح مخصصة للأردنيين المنتفعين من مؤسسات الدعم الخيرية، التي تضم: صندوق المعونة الوطنية وتكية أم علي وصندوق الأمان وصندوق الزكاة.

واشار البيان إلى أنه يشترط في المتقدم للمنحة أن يكون أردني الجنسية ومنتفعا وحاصلًا على شهادة البكالوريوس الجامعيّة أو ما يعادلها من جامعة معتمدة وبمعدل تراكمي جيد وألاّ يكون ملتزما بأي وظيفة وألاّ يزيد عمره عن 28 عاما وإجادة اللغة العربية كتابة ومحادثة ويُقدّم المرشحون المؤهلون اختبار محتوى للمبحث بإشراف أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.

وأشار البيان إلى أنه سيجري دعوة المرشحين الناجحين إلى مقر أكاديمية الملكة رانيا ليوم الاختيار، الذي يتضمن مقابلة شخصية والمهمّتين الكتابية والجماعية ويجب اجتياز امتحان مستوى اللغة الإنجليزية للمتقدمين لتخصص اللغة الانجليزية.

وعرض البيان لمتطلبات إضافية (معايير الاختيار) منها الرغبة والشغف بتحسين وتعزيز جودة التّعليم في الأردن والشّغف بمهنة التّدريس ومستوى عالٍ من المعرفة بالتّخصص والقدرة على استخدام التكنولوجيا في مجال التّخصص والحماس والاهتمام بتدريس الموضوع للطلبة للصّفوف من الرّابع فما فوق والقدرة على التّأمّل الإبداعي والنّقدي والتمتع بالإيجابية، والتّفاعل مع الطّلبة، وفهم أهمّية تأسيس علاقات داعمة وبنّاءة ومبنيّة على الاحترام معهم ووضع توقّعات عالية من الأطفال والشّباب والالتزام بتحقيقها وإدراك المهارات والمسؤوليات المهنيّة للمعلّم والقدرة على العمل تحت الضّغط وتحقيق المتطلّبات بشكل جيّد والالتزام بالعمل والتّعاون الفعّال مع الزّملاء والالتزام بالتدريس وبالدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلّمين قبل الخدمة والاستعداد للعمل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصّة وتلبية احتياجاتهم التّعليميّة والالتزام بتحقيق العدالة في التّعليم والتّعلم الجامع.

وبين أن التخصصات المشمولة بالمنحة، هي اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم ومعلم صف ومدة الدبلوم تسعة أشهر ولغة التدريس العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن اخر موعد للتقدم للمنحة هو الثاني من تموز المقبل من خلال الموقع الالكتروني www.edu-jordan.eu/ar أو الموقع الالكتروني لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين: https://qrta.edu.jo/.

يشار إلى أن برنامج التعليم السوري الأردني هو جزء من مشروع “دعم التعليم العالي للاجئين السوريين والشباب الأردنيين من منتفعي مؤسسات الدعم الخيرية”، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ليتيح للشباب الفرصة لمتابعة التعليم العالي (البكالوريوس والماجستير) أو التعليم المهني أو التدريب التقني، بالإضافة إلى دراسة دبلوم تأهيل وإعداد المعلمين قبل الخدمة، أو الاشتراك في برامج دعم ريادة الأعمال أو الدورات الإعدادية للانخراط في سوق العمل أو برامج صيفية لطلاب المدارس الثانوية، حيث قدم المشروع، أكثر من 1800 منحة دراسية حتى الآن، علما أنه يهدف إلى تقديم 3000 منحة دراسية مع نهايته.

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