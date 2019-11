150 نقطة لكليبيرز ضد هوكس، 49 لهاردن ضد تمبروولفز – فيديو

لوس انجليس – شهدت مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت، تحقيق لوس أنجليس كليبيرز فوزا ساحقا على ضيفه أتلانتا هوكس بنتيجة 150-101، بينما واصل النجم جيمس هاردن تقديم عروضه القوية هذا الموسم، مسجلا 49 نقطة قاد بها فريقه هيوستن روكتس للفوز على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 125-105.

وعوّض كليبيرز الذي عزز صفوفه هذا الموسم أملا في أن يدخل نادي المنافسين على اللقب، الخسارتين المتتاليتين اللتين تلقاهما في مباراتيه الأخيرتين، وسجل أمس ثاني أكبر عدد من النقاط في تاريخه خلال مباراة ضمن دوري المحترفين، بحسب الموقع الالكتروني للنادي.

وفي مباراته الأولى على ملعب فريقه الجديد، كان بول جورج المنتقل الى لوس أنجليس من صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر، أفضل مسجل مع 37 نقطة، أضاف إليها أربع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وفي حين كان من المتوقع أن تكون هذه المباراة الأولى على ملعب لوس أنجليس للنجمين الجديدين للفريق، أي جورج وكواهي لينارد المنضم الى صفوف الفريق هذا الموسم بعد قيادته تورونتو رابتورز الى لقب الدوري في الموسم الماضي، تواصل غياب الأخير بسبب آلام في الركبة.

على رغم ذلك، لم يجد كليبيرز أي منافسة تذكر في طريقه الى تحقيق فوزه الثامن في 13 مباراة، وألحق بأتلانتا خسارته الثامنة في 12 مباراة.

وجاءت مباراة الفريقين من جانب واحد من ثانيتها الأولى حتى الأخيرة، حيث لم يتمكن هوكس من الاقتراب من مضيفه سوى في منتصف الربع الثاني، قبل أن يعاود الأخير الامساك بزمام المبادرة ويوسع الفارق الى حدود خيالية بلغت 52 نقطة في بعض مراحل الربع الأخير.

وفي مباراته الثانية مع الفريق بعد غيابه عن الـ11 الأولى للتعافي من إصابة كان يعاني منها، سجل جورج 37 نقطة، 25 منها في الشوط الأول. وهي المرة الثانية تواليا يتخطى فيها حاجز الثلاثين نقطة، اذ سجل 33 الخميس ضد نيو أورليانز بيليكانز، على رغم أنه لم يتمكن من منع الخسارة عن فريقه.

وبات جورج أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 30 نقطة على الأقل في مباراتيه الأوليين، بحسب احصاءات فريقه.

وقال بعد الفوز الساحق “هذا يعني لي كل شيء كنت لا أطيق صبرا للعب أمام هذا الجمعور”، في إشارة الى نحو 19 ألف مشجع في مدرجات قاعة “ستايبلز سنتر”.

أضاف “لم أكن أطيق صبرا لأحلّ في منزلي”، علما بأنه خاض 20 دقيقة وعشر ثوانٍ من زمن المباراة، وأصبح – بحسب كليبيرز – اللاعب الذي يسجل أكبر عدد من النقاط في أقل من 21 دقيقة في تاريخ الدوري.

وأضاف لو وليامس 25 نقطة مع ست متابعات وست تمريرات حاسمة، بينما ساهم جيروم روبنسون بـ21 نقطة لصالح كليبيرز.

في المقابل، كان تراي يونغ أفضل مسجل لأتلانتا مع 20 نقطة.

الى ذلك، واصل جيمس هاردن الذي اختير أفضل لاعب في الدوري عام 2018، التألق في صفوف فريقه هيوستن، وقاده لتحقيق الفوز السابع تواليا بتسجيل 49 نقطة في سلة المضيف مينيسوتا.

وأتى هذا الأداء من هاردن غداة تسجيله 44 نقطة في سلة انديانا بايسرز الجمعة (111-102)، ليتمكن من تسجيل 40 نقطة على الأقل للمرة الخامسة في آخر سبع مباريات لفريقه التي انتهت جميعها بالفوز.

وفي مباراة السبت، أضاف هاردن الى نقاطه خمس متابعات وست تمريرات حاسمة، علما بأنه خاض 39 دقيقة من اللقاء.

وقال بعد المباراة “أردنا أن نأتي الى هنا ونحقق الفوز، وأظهرنا لهم ذلك”، مضيفا “كانت هذه المباراة مهمة جدا جدا بالنسبة إلينا. في الشوط الأول منحناهم العديد من النقاط، في الشوط الثاني أقفلنا منطقتنا”.

وكان مينيسوتا الأفضل في المراحل الأولى من اللقاء، وحافظ على تقدم نسبي (وصل أحيانا الى 11 نقطة) حتى منتصف الربع الثالث تقريبا، حين أمسك هيوستن بالمبادرة ووسع تقدمه تدريجيا حتى الفوز بفارق 20 نقطة.

وكان الربع الأخير الأسوأ بالنسبة الى مينيسوتا على صعيد التسجيل، اذ اكتفى بعشرين نقطة، مقابل 32 لهيوستن.

وكان أفضل مسجل في صفوف الخاسر كارل-أنطوني تاونز مع 27.

وواصل تورونتو رابتورز حامل اللقب المعاناة هذا الموسم، فتلقى خسارته الرابعة في 12 مباراة، بسقوطه أمام مضيفه دالاس مافريكس 102-110.

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي، فريقه ميلووكي باكس الى الفوز بنتيجة 102-83 على انديانا بايسرز.

وسجل اليوناني 26 نقطة مع 13 متابعة، ليمنح فريقه فوزه التاسع في 12 مباراة. ويحتل ميلووكي المركز الثالث في المنطقة الشرقية خلف ميامي هيت الذي فاز أمس بسهولة على ضيفه نيو أورليانر بيليكانز 109-94.

وحسم تشارلوت هورنتس مباراته مع مضيفه نيويورك نيكس لصالحه بفارق نقطة واحدة فقط 103-102، بفضل رمية ثلاثية ناجحة لديفونتي غراهام قبل 2,8 ثانيتين من صافرة النهاية.

وكان غراهام الأفضل في فريقه مع 29 نقطة وأربع متابعات.

الى ذلك، تغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على سان انتونيو سبيرز 121-116، وبروكلين نتس على شيكاغو بولز 117-111.